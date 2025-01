Publicado 10/01/2025 22:31

Resende - Os moradores de Resende têm até o dia 14 de fevereiro de 2025 para realizar o pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com um desconto de 15%. Como alternativa, a Prefeitura ofereceu a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, com a primeira parcela vencendo em fevereiro e a última em novembro de 2025.



De acordo com o decreto nº 16.520/2024, o calendário de descontos e opções de parcelamento estará em vigor até o dia 14 de novembro. O decreto estabelece que o valor mínimo de cada parcela deve ser de R$ 10, e o número de parcelas será calculado conforme o valor total do imposto, respeitando os prazos de pagamento indicados nos carnês de IPTU.



Para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, há ainda um desconto de 5% para as parcelas quitadas até a data de vencimento.



Além disso, o decreto determina que, mesmo com o envio do carnê pelos Correios, é responsabilidade do contribuinte buscá-lo no Departamento de Arrecadação Tributária (DAT) caso não o receba até 10 de fevereiro de 2025.



"O IPTU é uma das principais fontes de receita do município. Esses recursos são reinvestidos em melhorias para a cidade, incluindo infraestrutura e qualidade de vida dos moradores", destacou Élio Rodrigues, secretário de Fazenda.



Calendário de vencimento do IPTU 2025:

- 14 de fevereiro: cota única ou 1ª parcela

- 14 de março: 2ª parcela

- 14 de abril: 3ª parcela

- 14 de maio: 4ª parcela

- 16 de junho: 5ª parcela

- 16 de julho: 6ª parcela

- 14 de agosto: 7ª parcela

- 15 de setembro: 8ª parcela

- 15 de outubro: 9ª parcela

- 14 de novembro: 10ª parcela