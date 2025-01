Pavimentação na Estrada da Serrinha do Alambari, em Resende (RJ) - Foto: Prefeitura de Resende/ Rede Social

Publicado 09/01/2025 20:42

Resende - A Prefeitura de Resende divulgou, nesta quinta-feira (9), que as obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto na Estrada Joaquim Criminal da Silveira continuam em ritmo acelerado. O local é o único acesso à Serrinha do Alambari, na região Serrana de Resende (RJ).

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a intervenção abrange o trecho que vai do portal de entrada da localidade até a praça principal. A obra visa melhorar a trafegabilidade da região e impulsionar o turismo no município.

Ao todo 3.100 metros já foram pavimentados e a expectativa é que o projeto seja finalizado até o final do primeiro semestre. A iniciativa atende a uma antiga demanda dos moradores e visitantes da Serrinha do Alambari.

Segundo o governo municipal, a obra busca não apenas aprimorar o acesso à praça, mas também melhorar a experiência de turistas que visitam a região para apreciar suas belezas naturais. O projeto tem sido amplamente elogiado pela população local.