RJ-151 em Visconde de Mauá, Resende (RJ). - Crédito: Rafael Oliveira

Publicado 10/01/2025 22:17

Resende - A Prefeitura de Resende divulgou, nesta sexta-feira (10), que a RJ-151, no trecho entre Campo Alegre e Rio Preto, foi liberada para o tráfego de veículos após o início das obras de recuperação.

A liberação aconteceu depois da realização de etapas essenciais, como a retirada de terra e o corte do talude, que haviam bloqueado a via em dois trechos devido às intensas chuvas registradas no dia 30 de dezembro. Vale destacar que o acesso a Visconde de Mauá permanece normal, garantindo tranquilidade para quem planeja visitar a região.



As obras de desobstrução seguem em andamento, realizadas em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Entretanto, já é possível a circulação de carros e caminhões, o que alivia os transtornos enfrentados pelos motoristas que dependem da estrada para acessar a área.



"Ainda estamos em fase de recuperação total da via, mas entendemos a importância de liberar o tráfego para reduzir os impactos na mobilidade local. Solicitamos que os motoristas dirijam com atenção, pois há equipes atuando na região", ressaltou Camila Moreira, secretária de Desenvolvimento Urbano.