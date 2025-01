Publicado 13/01/2025 21:21

Resende - No domingo (12), uma discussão entre vizinhos terminou com a morte de um homem, de 57 anos, em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Novo Surubi, por volta de 8h da manhã.



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima já sem vida ao chegarem ao local. O suspeito relatou à PM que a vítima estaria em posse de uma pistola e teria efetuado disparos na sua direção. Em resposta, ele utilizou uma espingarda de chumbinho.

Conforme o depoimento, ambos acabaram entrando em confronto físico, momento em que o autor do crime teria lançado a suposta arma da vítima em um terreno próximo. Os policiais realizaram buscas na área indicada, mas a pistola mencionada pelo suspeito não foi localizada. Apenas a espingarda de chumbinho utilizada pelo autor foi apreendida.



O homem foi preso em flagrante, levado para a delegacia de Resende e responderá por homicídio.