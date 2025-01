Mutirão de cirurgias de endometriose, em Resende (RJ) - Crédito: Carina Rocha

Publicado 10/01/2025 22:36

Resende - A Santa Casa de Resende vai iniciar neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de janeiro, o primeiro mutirão de cirurgias de endometriose de 2025. A ação beneficiará nove pacientes que passarão por procedimentos cirúrgicos, sendo cinco no sábado e quatro no domingo. O mutirão conta com uma equipe composta por quatro cirurgiões, dois anestesistas, uma enfermeira e dez técnicos de enfermagem.

"Recentemente, Resende tornou-se um polo de tratamento para endometriose. Este mutirão é um marco importante no cuidado com a saúde da mulher em nossa cidade. A endometriose impacta profundamente a qualidade de vida, e temos o dever de oferecer atendimento especializado, reduzindo o tempo de espera por essas cirurgias", destacou Adriano Palma Veras, diretor da Santa Casa.

A endometriose é uma doença ginecológica crônica caracterizada pelo crescimento do tecido semelhante ao endométrio, que reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina. Essa condição pode provocar sintomas como dores pélvicas intensas, especialmente durante o período menstrual, fluxo menstrual anormal, dores durante relações sexuais, fadiga, infertilidade e problemas urinários ou intestinais.