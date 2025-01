Escavadeira de longo alcance, em Resende (RJ) - Foto: Divulgação PMR

Escavadeira de longo alcance, em Resende (RJ)Foto: Divulgação PMR

Publicado 14/01/2025 20:47

Resende - A Prefeitura de Resende recebeu reforço para a execução de serviços pesados no município. Na segunda-feira, dia 13, uma nova escavadeira de longo alcance (long reach), equipada com um braço estendido para maior alcance, começou a operar em atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O equipamento foi disponibilizado temporariamente por meio de uma parceria entre a gestão municipal e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, a escavadeira tem capacidade para realizar operações com alcance de até 18 metros e profundidade de 12 metros, além de suportar pesos elevados e manter excelente estabilidade em terrenos irregulares e escorregadios. Este maquinário otimiza a eficiência em obras de escavação e desassoreamento.



Atualmente, a escavadeira está sendo utilizada no desassoreamento do Rio Sesmaria, na região da Beira-Rio, no Centro. A programação prevê que o equipamento atue em iniciativas do "Programa Limpa Rio", que busca melhorar as condições dos rios de Resende, além de ser direcionado para outras áreas identificadas pela secretaria como prioritárias.



“O equipamento oferece praticidade e qualidade nos serviços públicos de Resende. Desde a sua chegada, já está desempenhando um papel crucial no desassoreamento, uma tarefa que traz benefícios ambientais expressivos. Junto às retroescavadeiras anfíbias recentemente adquiridas, será essencial para nossas operações”, destacou o secretário de Obras, Elson Landim.



Reforço com retroescavadeiras anfíbias

Antes da escavadeira de longo alcance, o município já havia recebido, no final de dezembro, duas retroescavadeiras anfíbias. Essas máquinas são ideais para atuar nas margens dos rios, contribuindo para a preservação ambiental e fortalecendo a capacidade de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



Com o reforço no maquinário, Resende segue avançando em sua infraestrutura e proteção ambiental, garantindo melhorias diretas para a qualidade de vida da população.