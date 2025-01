Operação Tapa-Buraco, em Resende (RJ) - Foto: Divulgação PMR

Publicado 15/01/2025 22:47

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, retomou recentemente a Operação Tapa-Buraco, com o objetivo de melhorar as condições das vias urbanas e oferecer mais segurança e conforto a motoristas e pedestres.

Desde o dia 7 de janeiro, cerca de 50 toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas em diversos bairros da cidade, como Acesso Oeste, Campos Elíseos, Cidade Alegria, Itapuca, Paraíso e Vila Julieta, além das principais vias que dão acesso ao município. Segundo o secretário Thomas Landim, a iniciativa é parte de um esforço contínuo para atender às demandas da população e manter as ruas em boas condições ao longo de todo o ano.

A Operação Tapa-Buraco prioriza ruas com maior tráfego de veículos, especialmente aquelas utilizadas por linhas de transporte público, onde o pavimento sofre desgaste mais intenso. Além da aplicação do asfalto, as equipes realizam o esquadrejamento para nivelar a superfície e a limpeza das vias, garantindo um acabamento de qualidade.

"Nosso trabalho busca atender com eficiência as necessidades da cidade, proporcionando melhorias constantes nas vias públicas e promovendo um trânsito mais seguro e fluido para todos os usuários", ressaltou Thomas Landim, secretário de Obras e Serviços Públicos.