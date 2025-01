Resende (RJ) - Divulgação PMR

Publicado 16/01/2025 15:00

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende, através do Serviço de Vigilância Sanitária, informou nesta quarta-feira (15), que recebeu denúncias sobre uma tentativa de golpe que está ocorrendo na cidade. Alguns indivíduos estão se passando por fiscais sanitários para abordar comerciantes, buscando obter vantagens financeiras de forma indevida.

A prefeitura disse por nota que essa prática é fraudulenta e deve ser comunicada imediatamente à polícia. "Solicitamos aos comerciantes que mantenham a atenção e denunciem qualquer abordagem que pareça suspeita.", acrescentou o governo municipal.

É importante lembrar que, nas fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária, os agentes sempre estão devidamente identificados com crachás oficiais. Além disso, eles não solicitam dinheiro ou qualquer outro benefício diretamente no local. Todos os pagamentos referentes a taxas de fiscalização sanitária ou eventuais multas são exclusivamente realizados por meio de boletos emitidos pelo Departamento de Arrecadação Tributária (DAT) do município.

Caso haja dúvidas ou necessidade de verificar a autenticidade de uma ação fiscal, os comerciantes e cidadãos podem entrar em contato com o Serviço de Vigilância Sanitária através do telefone (24) 3360-5033 ou pelo e-mail visaresende@gmail.com.