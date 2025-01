Carro pega fogo em avenida de Resende - Foto: Reprodução/ Rede Social

Publicado 16/01/2025 15:00

Resende - Na tarde desta quarta-feira (15), um carro pegou fogo na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, em Resende (RJ). O incidente ocorreu por volta das 17h30, nas proximidades do Ecoparque.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi completamente controlado às 18h20, e ninguém ficou ferido. Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente no local para prestar apoio na contenção do veículo.

Ainda segundo informações apuradas pelo Jornal O Dia, o motivo do incêndio ainda não havia sido identificado. Durante os trabalhos do Corpo de Bombeiros, o trânsito na avenida precisou ser interditado. Os motoristas foram orientados a utilizar a Rodovia Joaquim Mariano de Souza, via paralela, como rota alternativa.