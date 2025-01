Publicado 20/01/2025 22:31

Resende - Resende - Um homem foi preso com um carro clonado na manhã deste domingo (19), em Resende (RJ). O caso aconteceu por volta das 8h, na altura do km 311 da Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a equipe estava realizando uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando teve a atenção voltada para um veículo com placa de São Paulo (SP) sem o vidro traseiro.

Durante a abordagem, a PRF constatou que o condutor de 45 anos não possui CNH e o veículo não estava no seu nome. Quando questionado, ele informou que trabalha como pedreiro e havia adquirido o veículo de um de seus clientes.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um "clone", sendo o original de mesmos modelo, cor e marca, mas licenciado no Rio de Janeiro (RJ), com registro de roubo em 2 de junho de 2022 no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo com base nos artigos 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte e 311 do CP - Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente.

O caso foi registrado na delegacia de Resende para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.