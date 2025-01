Profissionais do CCZ de Resende (RJ) - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 20/01/2025 22:38 | Atualizado 20/01/2025 22:41

Resende - Profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende (RJ) participaram de uma capacitação voltada para intensificar o enfrentamento ao mosquito transmissor da doença. A atividade, que foi dividida em duas etapas, aconteceu na sede do CCZ entre os dias 15 e 17 de janeiro.

Durante o treinamento, quatro técnicos do Governo do Estado estiveram em Resende para compartilhar conhecimentos sobre o uso de armadilhas ovitrampas, que são ferramentas importantes na pesquisa e no monitoramento das ações de combate à Dengue. Ao todo, sete profissionais do CCZ foram treinados para aperfeiçoar o uso dessas armadilhas.

Essas armadilhas são instaladas nas residências e são acompanhadas por um mapeamento da cidade para monitorar a presença do mosquito Aedes Aegypti. Os dados obtidos são enviados ao Governo do Estado, que faz o acompanhamento da situação da Dengue em todo o Rio de Janeiro. Com o novo aprendizado da capacitação, o município de Resende poderá usar ainda mais eficazmente essas ferramentas, visando reduzir a concentração do mosquito.

"Esse é um método fundamental, pois ele cria um mapa de calor que ajuda a direcionar as equipes para as áreas com maior presença do Aedes Aegypti. O município vai seguir as orientações do Governo do Estado, e estamos aprimorando as técnicas. Nas próximas semanas, começaremos a instalar essas armadilhas nas residências", explicou Daniele Barreto, superintendente de Vigilância em Saúde de Resende.