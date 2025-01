Publicado 21/01/2025 22:15

Resende - Um jovem, de 18 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (20), em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança durante um patrulhamento da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam no bairro quando avistaram um jovem usando chapéu e observando a viatura em uma esquina. Ao perceber que o veículo se aproximava, o suspeito começou a fuga, sendo seguido pelos agentes, que o viram entrar rapidamente por um portão.



Chegando ao local, os policiais avistaram uma jovem observando a viatura pelo portão. Ela foi abordada e questionada sobre o suspeito. Durante a ação, os policiais abriram o portão e o localizaram escondido atrás dele. Questionado sobre o motivo da fuga, ele afirmou que era usuário de drogas e que havia se assustado. Quando perguntado se havia algo na casa, o jovem, de 18 anos, informou que havia uma quantidade de maconha de 20 reais guardada em uma gaveta de uma cômoda.



Com a autorização da jovem, que é filha do proprietário da residência e companheira do suspeito, os policiais entraram na casa. Com a revista, ela entregou uma pequena quantidade de maconha que estava dentro de uma gaveta. Ao ser questionado novamente se havia mais drogas, o jovem admitiu que havia entorpecentes escondidos em um terreno próximo à casa.



A PM foi conduzida até o local pelo suspeito que, ao chegar, recusou-se a entregar a droga e começou a apresentar comportamento agressivo, aparentando estar sob efeito de substâncias. Ele gritou que seria executado pelos policiais e fez força para resistir. Diante disso, foi contido com o uso moderado da força com o objetivo de evitar fuga e preservar a integridade física de todos.



Enquanto isso, os agentes receberam a informação de que Clara, cunhada do jovem, havia sido vista saindo da casa com uma mochila preta, entrando em um terreno baldio ao lado e saindo em outra rua sem o objeto. Os policiais retornaram ao local indicado e, após buscas exaustivas, localizaram a mochila. Dentro dela, havia uma grande quantidade de material entorpecente.



A jovem confessou na presença dos policiais que pediu à sua irmã para retirar a mochila de dentro da casa e escondê-la no terreno ao lado enquanto os policiais saíam com o suspeito. Ela também relatou que sabia do conteúdo da mochila, que havia sido deixada na residência na noite anterior por um suspeito.



Os três foram encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, para o registro da ocorrência. Na delegacia, todo o material apreendido foi contabilizado. O jovem permaneceu preso por tráfico de drogas. Já as duas jovens foram ouvidas e liberadas.