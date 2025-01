Aterro Verde, em Resende (RJ) - Foto: Divulgação PMR

Aterro Verde, em Resende (RJ)Foto: Divulgação PMR

Publicado 22/01/2025 19:50

Resende - A Câmara Municipal de Resende lançou recentemente uma campanha digital para sensibilizar os moradores sobre a maneira correta de descartar resíduos domésticos, recicláveis e entulhos. Com o nome “Descarte Certo”, a ação busca informar a população sobre a relevância de contribuir para a limpeza das ruas, promovendo a coleta seletiva.



Desde a implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), Resende disponibiliza nove pontos fixos para entrega voluntária de diversos materiais, como recicláveis, móveis inutilizáveis, pneus descartados, resíduos de construção, aparelhos eletrônicos e restos de jardinagem.



O descarte irregular de entulhos nas vias públicas provoca problemas como o entupimento de esgotos, aumenta o risco de inundações durante períodos chuvosos e atrai animais perigosos e transmissores de doenças, incluindo o mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, zika e chikungunya. Além de impactar negativamente a saúde pública, essas práticas dificultam a mobilidade e comprometem a segurança. Ruas mais limpas reduzem riscos de doenças e proporcionam melhor qualidade de vida.



"Além de realizar mutirões para remover entulhos, acreditamos que conscientizar a população sobre o descarte adequado é essencial para mantermos a cidade sempre limpa. A campanha tem como objetivo unir esforços entre a Prefeitura e os moradores, orientando-os sobre os diversos pontos de coleta disponibilizados, como o Aterro Verde, que recebe resíduos de obras e móveis inutilizáveis", afirma o prefeito Tande Vieira.



A Superintendência de Serviços Públicos da Prefeitura de Resende promove regularmente mutirões para recolher entulhos em todos os bairros da cidade. O calendário das ações é divulgado no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura.



Locais para descarte de resíduos em Resende:



Aterro Verde

- Tipos de resíduos: móveis inutilizáveis, restos de obras e jardinagem

- Endereço: Estrada Resende-Riachuelo, Casa da Lua

- Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; sábado, das 7h às 12h



Gestão de Resíduos Sólidos - Parque das Águas

- Tipos de resíduos: medicamentos vencidos, seringas, agulhas e outros materiais perfurocortantes

- Endereço: Avenida Marcílio Dias, Jardim Jalisco

- Horário: Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



Ecoponto de pneus

- Tipos de resíduos: pneus inutilizáveis

- Endereço: Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, s/nº, próximo ao Parque de Exposições

- Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h



Cooperativa de Catadores Recicla Resende (CCRR)

- Tipos de resíduos: eletrônicos e materiais recicláveis

- Endereço: Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, s/nº, Campo de Aviação

- Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC)

- Tipos de resíduos: eletrônicos

- Endereço: Rua Vila Adelaide, 201, Jardim Brasília

- Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Ponto de entrega voluntária - Parque das Águas

- Tipos de resíduos: pilhas, baterias, óleo de cozinha usado e recicláveis

- Endereço: Avenida Marcílio Dias, Jardim Jalisco

- Horário: Todos os dias, das 6h às 22h



Pontos de entrega voluntária 24h

- Tipos de resíduos: materiais recicláveis

- Endereços:

- Avenida Manoel Menandro, s/nº, Capelinha

- Avenida Wenceslau Braz, 240, Visconde de Mauá

- Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha do Alambari