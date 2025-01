Publicado 23/01/2025 21:44

Resende - Na noite de quarta-feira (22), um jovem foi baleado no tórax enquanto passava pela Estrada Franco Faggian, localizada no bairro Jardim do Sol, em Resende (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz, de 24 anos, relatou que estava no bairro para visitar um familiar quando foi surpreendido por três homens armados. Ainda segundo o relato, um dos suspeitos portava uma arma de cano longo, enquanto os outros dois estavam armados com pistolas.

Segundo a PM, ele tentou escapar, mas foi atingido por um disparo no tórax. Ele foi socorrido por moradores da região e levado ao Hospital de Emergência de Resende, onde seguia internado até a tarde desta quinta-feira (23), sem risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando o crime. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação da tentativa de homicídio permanece desconhecida.