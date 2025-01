Vacinação contra a dengue em Resende (RJ) - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 27/01/2025 20:16

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou as iniciativas para sensibilizar a população sobre a relevância da imunização contra a dengue, com o objetivo de conter o aumento dos casos da doença no município. No começo do ano, novas remessas da vacina foram adquiridas e já estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Resende.

As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde (PSF), no Centro Municipal de Imunização e também na Policlínica do Manejo. Para maior comodidade, a Clínica da Família oferece atendimento ampliado, funcionando das 8h às 20h nos dias úteis.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, o público-alvo da vacinação contra a dengue são crianças e jovens entre 10 e 14 anos que não tenham apresentado sintomas ou sido diagnosticados com a doença nos últimos seis meses. Pessoas com comorbidades, imunossuprimidas, grávidas ou em período de amamentação devem consultar um médico antes de receber a vacina. O esquema de imunização é composto por duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável no momento da vacinação. É indispensável apresentar o CPF, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS (quando disponível). Além disso, os responsáveis devem levar um documento original com foto. Cabe destacar que a vacina contra a dengue não pode ser administrada no mesmo dia que outras vacinas, devendo ser aplicada separadamente.

"Vacinar crianças e adolescentes é uma ação essencial para reduzir os casos da doença e faz parte de um esforço coletivo liderado pela Prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti em nossa cidade. Com a chegada de mais doses, intensificamos o calendário de vacinação em todas as unidades de saúde de Resende. Além disso, estendemos o horário da Clínica da Família, que agora atende até as 20h. No entanto, mesmo com as vacinas disponíveis, é crucial que a população continue ajudando a manter o município limpo, descartando lixo adequadamente e permitindo o acesso dos agentes de saúde para inspeções nas residências", enfatizou o secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa.