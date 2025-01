Publicado 27/01/2025 20:30

Resende - A Prefeitura de Resende, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração, a Secretaria Municipal de Governo e a Secretaria Estadual de Transformação Digital, firmou na última quinta-feira (23) o Acordo de Cooperação Técnica para a adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).



Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI será implantado em todas as secretarias e coordenadorias da Administração Pública de Resende. O software é disponibilizado sem custos para o município, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, gerando uma significativa economia aos cofres públicos.



A implementação completa do Sistema Eletrônico de Informações será dividida em quatro etapas principais: Preparação, Capacitação, Implementação e Sustentação. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica marca a fase inicial desse projeto. O objetivo é reduzir custos, otimizar fluxos de trabalho, facilitar o acompanhamento dos processos e garantir maior transparência nos trâmites administrativos. De acordo com a equipe responsável, a implantação do sistema deve ser finalizada até o final do primeiro semestre de 2025.



O prefeito Tande Vieira enfatizou a relevância do acordo, que também é fruto do trabalho iniciado pela gestão anterior, liderada pelo prefeito Diogo Balieiro.



"A principal meta com a implantação do SEI é modernizar e desburocratizar a máquina pública, substituindo processos manuais por uma solução digital que trará inúmeros benefícios para Resende. Entre eles, destacam-se a redução do uso de papel e a aceleração na tramitação de processos administrativos. Este é um avanço significativo, que coloca nosso município no mesmo patamar de outros grandes centros", destacou o prefeito Tande.



Capacitação dos servidores



Na próxima etapa, o Governo do Estado promoverá treinamentos com os servidores de todas as secretarias e coordenadorias da Prefeitura. Além das reuniões presenciais, os servidores terão acesso a um curso online de 20 horas sobre as funcionalidades do SEI, certificado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).