Resende instala armadilha para mosquitos da dengueFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 27/01/2025 22:36

Resende - A Prefeitura de Resende iniciou, na sexta-feira (24), a instalação de armadilhas ovitrampas em diferentes regiões do município. Essas armadilhas permanecerão nos locais por um período de 5 a 7 dias e fazem parte de uma estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Na semana anterior, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende participou de uma capacitação conduzida por quatro técnicos do Governo do Estado. O treinamento teve como objetivo aprimorar o uso das armadilhas ovitrampas, que são ferramentas eficazes para monitorar a presença do mosquito e mapear áreas mais críticas. Com essa implementação, a cobertura de monitoramento no município será ampliada.

As armadilhas também ajudam a criar mapas de calor, que indicam os locais com maior concentração do mosquito. Isso permite que as equipes de controle direcionem ações específicas para essas áreas.

"A coleta do material das armadilhas será feita continuamente pelos técnicos, que usarão os dados para monitorar os pontos mais críticos e planejar intervenções mais eficazes. Essa medida é uma aliada fundamental no combate à proliferação do Aedes aegypti, reduzindo os índices de infestação no município", explicou Daniele Barreto, superintendente de Vigilância em Saúde de Resende.

Os dados coletados pelas ovitrampas serão enviados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para o monitoramento da dengue em nível estadual.