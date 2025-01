Publicado 28/01/2025 19:49

Resende - Prefeitura de Resende anunciou, nesta segunda-feira (27), que, ainda este ano, expandirá o modelo de educação em tempo integral para mais sete escolas da rede municipal na cidade.

As escolas que adotarão o sistema de ensino em tempo integral este ano são: EM Maria de Assis Barboza, EM Esther Politi, EM Professor Carlinhos, EM Coronel Arthur Baptista Filho, EM Francisco Quirino Diniz, EM Luiz Pistarini e EM Francisco Tavares.



"Essa foi uma promessa de campanha. Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, em especial a secretária Rosa, a professora Alice e todos os envolvidos, pelo empenho em ampliar o ensino integral e pelo excelente trabalho com os nossos alunos. Também agradeço ao Diogo por ter deixado tudo organizado, com materiais e uniformes prontos para o início do ano letivo, que se inicia no dia 5", destacou o prefeito.



Ainda segundo a prefeitura, todos os materiais já foram distribuídos para as unidades escolares, que estão prontas para receber os alunos na próxima semana.



"A gestão anterior, liderada por Diogo, fez importantes investimentos na qualidade dos serviços básicos das escolas. Um exemplo foi a melhoria significativa na merenda escolar, com refeições mais nutritivas e cardápios especiais para alunos com restrições alimentares, além da entrega de novos uniformes, materiais escolares e capacitação dos professores. Esses esforços resultaram no reconhecimento, em 2024, da nossa cidade como tendo a 'Melhor Educação Básica' do Estado, com o prêmio Cidades Excelentes. Nosso compromisso é continuar com esse trabalho na Educação", concluiu o prefeito Tande Vieira.