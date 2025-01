Vacinação contra a Covid-19 em Resende (RJ) - Foto: Raimundo Brasil

Vacinação contra a Covid-19 em Resende (RJ)Foto: Raimundo Brasil

Publicado 28/01/2025 21:06

Resende - A Prefeitura de Resende iniciou nesta terça-feira (28) uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19. Todas as Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão aplicando as vacinas nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, a partir do próximo sábado, dia 1º de fevereiro, a vacinação também estará disponível no Resende Shopping, ampliando o acesso para a população.

A campanha contempla crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. A expansão foi viabilizada pela chegada de novos lotes de vacinas, que trouxe também desafios e ajustes no planejamento logístico e operacional da campanha.

Na última sexta-feira (24), os profissionais de saúde de Resende participaram de uma capacitação para atualização sobre os novos esquemas vacinais e o manejo dos imunizantes. O treinamento foi conduzido por Maria Regina de Paula, coordenadora técnica de imunização, e Humberto Jefferson Bruno, coordenador administrativo. Durante o evento, foram abordadas as mudanças na campanha, estratégias para alcançar os grupos prioritários e as práticas adequadas no manejo das vacinas.

O secretário de Saúde, Ricardo Graciosa, destacou que a chegada de novos fabricantes representa uma nova etapa na campanha de imunização contra a Covid-19.

"Agora contamos com mais opções de vacinas, o que é uma mudança significativa em relação ao início da campanha, quando dependíamos de apenas um fabricante. Isso exige novas técnicas e cuidados por parte das equipes responsáveis pelo gerenciamento dos imunizantes. O treinamento dos profissionais foi crucial para assegurar a segurança e a qualidade de todo o processo", afirmou o secretário.