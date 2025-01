Publicado 30/01/2025 22:07

Resende - A Prefeitura de Resende deu início à posse de 82 candidatos aprovados nos concursos públicos de 2019 e 2024. A cerimônia aconteceu no Espaço Z nos dias 28 e 29 de janeiro, terça e quarta-feira, respectivamente, com a assinatura dos Termos de Posse.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Administração, todos os convocados já passaram pelos exames médicos obrigatórios e estão aptos a assumir suas funções nos órgãos públicos municipais.

Os profissionais nomeados pelo Concurso Público de 2019 (edital 003) incluem dois agentes comunitários de saúde. Já os aprovados no certame de 2024 (edital 001) irão ocupar cargos nas áreas de assistência social, bioquímica, odontologia, psicologia, medicina clínica geral e especialidades, além de técnicos em enfermagem, laboratório e farmácia.

Na Secretaria Municipal de Educação, serão integrados 41 novos profissionais, sendo 36 para a função de docente I, quatro para docente IV e um para monitor de creche. Além disso, dois candidatos assumirão postos na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Nos dias 30 e 31 de janeiro, também no Espaço Z, ocorrerá o processo de Escolha de Vagas. Nessa etapa, os aprovados poderão selecionar os locais onde preferem atuar, seguindo a ordem de classificação no concurso. Esse procedimento será aplicado apenas para cargos com múltiplas vagas disponíveis.

Para o Concurso Público de 2019 (editais 001 e 003), a seleção de localidades abrangerá as funções de agente comunitário de saúde, médico veterinário e técnico em logística. Já no certame de 2024 (edital 001), a escolha será para assistente social (13 vagas), bioquímico (uma), médico clínico geral e especialistas (dez), dentista (seis), psicólogo (dois), técnico de enfermagem (dois) e docente I (21).

O secretário municipal de Administração, Guilherme Motinha, destacou a relevância desse momento para o fortalecimento dos serviços públicos. "Esse processo teve início na gestão anterior, sob a liderança do ex-prefeito Diogo Balieiro Diniz. É gratificante concretizar a posse desses novos profissionais, que terão um papel fundamental na melhoria do atendimento à população de Resende. A renovação da equipe é essencial para garantir um serviço público eficiente e comprometido", concluiu Motinha.