Publicado 29/01/2025 17:25

Resende - Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente a enteada, de 13 anos, em Resende (RJ). O caso aconteceu na noite desta terça-feira (28), no bairro Cidade Alegria.



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local após receberem uma denúncia da própria mãe da menina, dizendo que havia sido agredida pelo marido. Ao chegarem no endereço, a mulher contou aos agentes que o homem, de 39 anos, havia forçado a menina a dar um beijo nele e passado a mão nela sem consentimento.

As vítimas recusaram atendimento médico e, segundo a PM, o suspeito negou as acusações. A Polícia Militar informou que ele tem anotações criminais por homicídio, ameaça, furto qualificado e violência contra mulher.



O homem foi preso, encaminhado para a delegacia de Resende e vai responder por estupro de vulnerável.