Estrada Bulhões, ResendeFoto: Raimundo Brasil

Publicado 31/01/2025 18:35

Resende - A Prefeitura de Resende deu início ao processo de construção do Acesso Sul com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que viabiliza a contratação da empresa responsável pela realização das obras de drenagem, pavimentação, urbanização e sinalização viária.

Com a construção do Acesso Sul, os desafios de mobilidade urbana serão minimizados, proporcionando uma melhor fluidez no trânsito e criando uma nova alternativa de deslocamento. Além disso, o projeto reduzirá o tempo de percurso para os moradores da região. A via terá aproximadamente 4,5 km de extensão e passará pelos bairros Vila Verde, Santo Amaro e Ipiranga.

Nesta fase inicial, a Prefeitura aguarda a emissão da licença ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), além da conclusão dos processos licitatórios sob responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

"Este é um projeto que, com o apoio do governo estadual e a intermediação da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, conseguiremos finalmente colocar em prática. A construção do Acesso Sul será fundamental para oferecer uma nova opção de trajeto, ajudando a desafogar o trânsito nas regiões mais movimentadas, especialmente nos horários de pico. Resende cresce a cada ano e, por isso, é essencial investir na ampliação e melhoria das rotas de acesso dentro da cidade", destacou o prefeito Tande Vieira.