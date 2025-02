Escola Municipal Maria de Assis Barboza - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 31/01/2025 18:22

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que estão abertas as matrículas para o primeiro semestre de 2025 na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas vão acontecer presencialmente, de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h às 21h40.

Os interessados podem se inscrever ao longo de todo o semestre letivo, dirigindo-se à secretaria de uma das unidades escolares que oferecem essa modalidade de ensino.



Neste primeiro semestre de 2025, as matrículas estão disponíveis em duas escolas municipais de Resende: o Colégio Municipal Getúlio Vargas, localizado no bairro Cidade Alegria, e a Escola Municipal Maria de Assis Barboza, situada no bairro Cabral.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, foto 3x4, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de escolaridade, transferência ou histórico escolar com data de emissão de até 30 dias.



A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é destinada a pessoas com idade a partir de 15 anos que não puderam concluir o Ensino Fundamental I e II no período regular e desejam retomar os estudos. Além disso, a modalidade também busca promover a alfabetização de adultos e idosos, sem limite de idade.



"A EJA representa uma excelente oportunidade para jovens, adultos e idosos do nosso município que, por alguma razão, precisaram interromper os estudos. Com essa iniciativa, eles podem retornar à sala de aula e concluir sua formação. Temos grande satisfação em oferecer essa modalidade na rede pública, pois sabemos que concluir os estudos amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Esperamos que a população aproveite essa oportunidade e realize sua matrícula em nossas escolas, que oferecem ensino de qualidade", ressaltou a secretária de Educação, Rosa Frech.



O início das aulas na rede municipal está previsto para a próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 3360-5204.