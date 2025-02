Vacinação será das 12h às 18h, no 3° andar, o mesmo da praça de alimentação. - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 31/01/2025 18:41

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá no próximo sábado, dia 13, uma ação especial de vacinação com imunizantes do calendário vacinal. As doses serão disponibilizadas das 12h às 18h, no terceiro andar do Resende Shopping, no mesmo nível da praça de alimentação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19 e Influenza, além de todas as previstas no calendário anual de imunização para crianças com idades entre 2 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, com exceção das vacinas BCG e contra a dengue.

A aplicação das doses ocorrerá conforme a disponibilidade do estoque do município.

"Nosso objetivo é dar continuidade à vacinação aos sábados, escolhendo um local de grande movimentação e acessível para a população. A imunização é a melhor forma de prevenção e evita o ressurgimento de doenças que já não representam uma grande ameaça atualmente. Garantir que a população esteja vacinada é um ato de cuidado e proteção coletiva", ressaltou o secretário de Saúde, Ricardo Gomes Graciosa Filho.

Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF ou cartão do SUS. No caso de crianças e adolescentes, também é preciso levar o cartão de vacinação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 99978-2260.

Além da ação no shopping, a vacinação continua sendo realizada nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

- Postos de saúde e Centro Municipal de Imunização: das 8h às 16h

- Policlínica Manejo: das 8h às 17h

- Policlínica Cidade Alegria: das 8h às 17h

- Clínica da Família: das 8h às 20h