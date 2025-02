Estrada Joaquim Criminal da Silveira - Foto: Divulgação/ PMR

Estrada Joaquim Criminal da Silveira Foto: Divulgação/ PMR

04/02/2025

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está executando obras de pavimentação na Serrinha do Alambari. A intervenção visa proporcionar mais conforto e segurança aos moradores que utilizam diariamente a Estrada Joaquim Criminal da Silveira.

O local já recebeu melhorias como a instalação de novas sarjetas, guias de meio-fio e a pavimentação, que inclui a aplicação de escória, aterramento e compactação da base, além da colocação de blocos intertravados para compor o revestimento final da via. No total, serão pavimentados mais de 3.700 metros de estrada, sendo que aproximadamente 3 km já foram concluídos.

"A Estrada Joaquim Criminal da Silveira é uma via essencial para a zona rural do município, pois além de ser a principal rota de deslocamento para muitos moradores da Serrinha, também é fundamental para o transporte de produtos agrícolas, contribuindo significativamente para a economia local. Seguimos com as obras para garantir mais segurança e comodidade à população que depende desta estrada", afirmou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim.

O secretário também destacou que a previsão é de que os trabalhos sejam finalizados no início de maio.