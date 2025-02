Exame na Santa Casa de Resende - Foto: Carina Rocha

Publicado 04/02/2025 19:54

Resende - A Santa Casa de Resende organizará, entre os dias 4 e 6 de fevereiro, um mutirão para a realização de exames de imagem no Centro de Imagem da instituição.

O atendimento será disponibilizado no período da tarde e da noite, das 16h às 22h, facilitando o acesso para aqueles que têm compromissos ao longo do dia. A iniciativa tem como propósito suprir a demanda da comunidade e acelerar a execução de exames de imagem essenciais.



Durante essa ação, as equipas médicas farão exames como tomografia, ressonância magnética, mamografia, raio-X e ultrassonografia. No total, serão efetuados os seguintes exames, previamente agendados: 30 ultrassonografias transvaginais, 50 ultrassonografias de articulação, 60 tomografias computadorizadas, 60 ressonâncias magnéticas, 50 exames de raio-X e 30 mamografias. No decorrer dos três dias, serão realizados 280 exames.



O diretor da Santa Casa de Resende, Adriano Palma Veras, ressaltou a relevância desta iniciativa. "A nossa missão é garantir um serviço de qualidade e diminuir o tempo de espera para exames fundamentais. Um ponto importante a destacar é o horário estendido, que permite aos moradores realizarem seus exames após o horário comercial, das 16h às 22h", concluiu.