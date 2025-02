Publicado 05/02/2025 20:10

Resende - Um homem sofreu assalto enquanto buscava o filho na escola, em Resende (RJ). O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (4), em frente a um colégio particular no Centro da cidade.

Segundo o depoimento do pai à Polícia Civil, dois homens armados anunciaram o assalto, mandaram ele e o filho entrarem no carro e se sentarem no banco de trás.



Ainda de acordo com o relato, os bandidos saíram depressa com o automóvel. O homem, de 41 anos, e a criança conseguiram descer do veículo, em movimento, ainda próximo à escola. Segundo a polícia, o pai sofreu ferimentos durante a queda.

Com o assalto, o carro e o celular do homem foram levados. A Polícia Civil conseguiu localizar o veículo ainda na terça-feira, no bairro Vicentina, a cerca de 1km do local do crime. O caso foi registrado na delegacia de Resende e está sendo investigado.