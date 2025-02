Santa Casa de Resende - Foto: Divulgação PMR

Santa Casa de ResendeFoto: Divulgação PMR

Publicado 21/02/2025 21:03

Resende - A Santa Casa realiza, neste sábado (22), as primeiras cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Resende. Duas pacientes serão submetidas ao procedimento.

Os procedimentos cirúrgicos contarão com a participação de uma equipa composta por dois médicos, um anestesista, uma enfermeira, uma instrumentadora e três técnicos de enfermagem. As intervenções estão programadas para começar às 7h30.

A unidade tem desempenhado um papel fundamental na saúde do município, tendo sido responsável por sediar as primeiras cirurgias do novo Polo de Atendimento à Endometriose da região das Agulhas Negras. Além disso, inaugurou o primeiro Hospital de Olhos do Sul Fluminense, oferecendo atendimento oftalmológico de diferentes níveis de complexidade.

"Este é um avanço significativo para a saúde em Resende. A realização das primeiras cirurgias bariátricas pelo SUS na Santa Casa reforça nosso compromisso com um atendimento de qualidade e com a ampliação do acesso a tratamentos essenciais para a população", destacou o secretário de Saúde, Ricardo Graciosa.