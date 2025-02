Publicado 19/02/2025 13:52

Resende - Uma batida entre dois caminhões resultou na interdição de uma das faixas da Via Dutra, na tarde desta terça-feira (18), em Resende (RJ).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do km 315 da Via Dutra, na pista que segue em direção ao Rio de Janeiro.

Segundo informações da CCR Rio-SP, concessionária responsável pela administração da rodovia, não houve registro de feridos. Devido ao impacto da batida traseira, a cabine de um dos veículos se desprendeu, mas o veículo não tombou.



O tráfego na região do acidente fluiu apenas pela faixa da esquerda durante a retirada dos veículos, resultando em aproximadamente 8 km de congestionamento. Por volta das 19h, o trânsito foi liberado.