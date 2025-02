Publicado 18/02/2025 22:59

Resende - Um homem foi preso por violência doméstica nesta segunda-feira (17) em Resende(RJ). De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu no bairro Cidade Alegria.



Ele foi localizado dentro de uma casa, que fica Rua Francisco Estevão do Nascimento. Segundo as investigações, os crimes aconteceram este ano e foram cometidos contra a ex-companheira dele.

A polícia iniciou a pesquisa a partir de uma denúncia. O caso foi apresentado um inquérito à Justiça, que expediu um mandado de prisão contra ele por ameaça e perseguição, com base na Lei Maria da Penha.

O homem, de 46 anos, foi encaminhado para delegacia de Resende e transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.