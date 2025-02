Atendimento Cras, Resende (RJ) - Foto: Divulgação PMR

Publicado 13/02/2025 21:38

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa uma alteração significativa para os moradores atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Toyota e Paraíso. A partir de agora, todos os serviços serão agendados exclusivamente por telefone, dentro dos horários estabelecidos.

Os atendimentos já podem ser solicitados através de chamadas telefônicas convencionais ou via WhatsApp, pelos números (24) 99914-6680 e (24) 99329-6432, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Para facilitar o agendamento, as unidades do CRAS recomendam que os cidadãos tenham em mãos o número do CPF. Vale destacar que mensagens de WhatsApp não serão consideradas para agendamento, apenas chamadas.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) funciona como a principal porta de entrada para os serviços de Assistência Social, estando localizado, prioritariamente, em áreas onde há maior vulnerabilidade social. Sua função é oferecer suporte às famílias, promovendo a integração social e comunitária.

Entre os serviços disponíveis, o CRAS disponibiliza o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Além disso, o local também presta orientações sobre benefícios assistenciais e realiza inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Podem buscar atendimento no CRAS famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, cidadãos inscritos no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.