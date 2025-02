Publicado 11/02/2025 21:55

Resende - No último sábado (8), o prefeito de Resende, Tande Vieira, participou da reabertura do Centro Resende de Paraquedismo e Lazer, um dos principais pontos turísticos e esportivos da cidade. O evento simbolizou um avanço para o fortalecimento do turismo de aventura na região, que já é amplamente reconhecida no cenário nacional.

Durante a cerimônia, Tande ressaltou a relevância do Centro para o município e para o crescimento do setor turístico local. “Este espaço é fundamental para Resende. Consideramos o Centro de Paraquedismo um dos principais atrativos da região e acredito que, nos próximos anos, ele se tornará a maior referência do Brasil para a prática desse esporte”, afirmou o prefeito.

Ele também aproveitou a ocasião para relembrar seu trabalho como deputado estadual, período em que criou a lei que concedeu a Resende o título de Capital Estadual do Turismo de Aventura. “Nosso município já se destaca no turismo de aventura, oferecendo diversas atividades como paraquedismo, trilhas ecológicas, corridas de aventura e voo livre. O objetivo dessa lei foi valorizar não apenas Resende, mas toda a região de Visconde de Mauá e das Agulhas Negras”, destacou.

Com a retomada das atividades do Centro Resende de Paraquedismo e Lazer, a cidade reforça sua posição como um dos principais destinos do Brasil para esportes radicais, atraindo cada vez mais visitantes apaixonados por aventura.