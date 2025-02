Projeto 'Arte na Capa', Museu de Arte Moderna de Resende - Foto: Divulgação PMR

Projeto 'Arte na Capa', Museu de Arte Moderna de ResendeFoto: Divulgação PMR

Publicado 07/02/2025 23:20

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, inaugura nesta segunda-feira, dia 10, no Museu da Imagem e do Som (MIS), mais uma edição do projeto "Arte na Capa". A iniciativa tem como propósito exibir capas de antigos discos de vinil que integram o acervo da instituição. Com a proximidade do Carnaval, o tema escolhido para esta primeira exposição do ano é "Dias de Folia".

Grande parte da coleção de discos do MIS de Resende teve origem em uma doação feita ao historiador Claudionor Rosa pela Rádio Agulhas Negras, que, ao migrar para o formato digital, cedeu seu acervo de vinis. Como guardião desse material, Claudionor posteriormente transferiu a coleção para o Museu da Imagem e do Som, garantindo sua preservação e acesso ao público.

O projeto "Arte na Capa" acontece mensalmente, sempre destacando um artista, um estilo musical ou uma data comemorativa. Para a edição que será inaugurada no dia 10, os visitantes poderão conferir discos de sambas de enredo das escolas do Rio de Janeiro, coletâneas de tradicionais marchinhas e trabalhos de artistas que se dedicaram ao gênero, como o icônico Lamartine Babo.

O Museu da Imagem e do Som está localizado na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico, e pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.