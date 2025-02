Publicado 05/02/2025 20:35

Resende - O corpo de um jovem foi encontrado na noite desta segunda-feira (3), em Resende (RJ). De acordo com informações da Polícia Militar, ele tinha 20 anos.

A polícia foi até o local após receber informações do cadáver na Rua Toba Hersenhut, no bairro Campo Belo. De acordo com os agentes, a vítima estava com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Segundo a investigação da polícia, o jovem havia ido até o endereço visitar alguns parentes que moravam na região quando foi atingido pelos disparos.



A perícia esteve no local do crime para levantar informações que pudessem ajudar a Polícia Civil nas investigações e em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na delegacia de Resende.