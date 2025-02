Publicado 05/02/2025 20:49

Resende - A Prefeitura de Resende posicionou o castramóvel, nesta quarta-feira (5), no Posto de Saúde do bairro Baixada da Olaria, em Resende (RJ). O agendamento para os procedimentos foi realizado das 9h às 15h.

Para cadastrar seu animal, os tutores precisam ser maiores de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto. Também é exigido um comprovante de residência no bairro Primavera. No total, foram distribuídas 200 senhas para atendimento.

"Fizemos uma pausa nos serviços para realizar a manutenção dos veículos, garantindo a segurança e o conforto tanto para os profissionais quanto para os animais que passam pelo procedimento. A castração é um serviço essencial, pois contribui para a saúde dos pets e ajuda a evitar crias indesejadas. Em breve, divulgaremos a próxima localização do castramóvel", afirmou Ricardo Graciosa, secretário municipal de Saúde.

Para que os animais sejam submetidos à triagem, é necessário que tenham pelo menos seis meses de idade e estejam saudáveis, sem sinais de enfermidades. A castração não é autorizada para cães braquicefálicos, ou seja, aqueles que possuem o focinho achatado ou curto.