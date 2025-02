Publicado 06/02/2025 21:03

Resende - Um engavetamento envolvendo quatro veículos aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), em Resende (RJ). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi na altura do km 310 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo.

Por conta do impacto da batida, duas pessoas, que estavam no mesmo carro, sofreram ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende para receberem atendimento médico.

Ainda segundo a PRF, não houve registro de paralisação ou lentidão no trânsito. A concessionária que administra a rodovia informou que não foi acionada sobre o acidente.