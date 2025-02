Publicado 05/02/2025 21:04

Resende - O Ecoparque ampliou, nesta semana, a oferta de atividades gratuitas na maior área de lazer urbana do Sul Fluminense. Agora, o espaço conta com aulas de karatê, futebol society, pilates, funcional, yoga e programas voltados para a Melhor Idade.



As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30, atendendo pessoas a partir dos 5 anos de idade (confira os horários abaixo).



Além disso, nesta quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer retomou as atividades nos centros esportivos de Resende, oferecendo aulas de judô, balé, jazz, hip-hop, futebol, yoga, pilates e outras modalidades. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 99957-9020.



"Atualmente, contamos com cinco centros esportivos em diferentes regiões da cidade, incluindo Jardim Aliança II, Centro, Paraíso, São Caetano e Engenheiro Passos. Além disso, estamos construindo o sexto centro no Colégio Getúlio Vargas. Com o Ecoparque, que é de livre acesso à população, aproveitamos a oportunidade para oferecer atividades gratuitas aos moradores", destacou Emerson Pacheco, secretário de Esporte e Lazer.



Confira os horários das atividades no Ecoparque:



Segunda-feira

- 06h30 - Funcional

- 07h30 às 08h30 - Futebol (8 a 10 anos)

- 08h30 às 09h30 - Futebol (11 a 13 anos)

- 18h às 18h40 - Karatê (5 a 7 anos)

- 18h às 19h - Futebol (6 a 8 anos)

- 18h40 às 19h30 - Karatê (8 a 11 anos)

- 19h às 20h - Futebol (9 a 10 anos)

- 19h30 às 21h - Karatê (12 a 21 anos)

- 20h às 21h - Futebol (11 a 13 anos)



Terça-feira

- 06h30 - Melhor Idade

- 07h30 às 08h30 - Futebol (8 a 10 anos)

- 08h30 às 09h30 - Futebol (11 a 13 anos)

- 18h às 19h - Futebol (6 a 8 anos)

- 19h às 20h - Futebol (9 a 10 anos)

- 20h às 21h - Futebol (11 a 13 anos)



Quarta-feira

- 06h30 - Pilates

- 07h30 às 08h30 - Futebol (8 a 10 anos)

- 08h30 às 09h30 - Futebol (11 a 13 anos)

- 18h às 18h40 - Karatê (5 a 7 anos)

- 18h às 19h - Futebol (6 a 8 anos)

- 18h40 às 19h30 - Karatê (8 a 11 anos)

- 19h às 20h - Futebol (9 a 10 anos)

- 19h30 às 21h - Karatê (12 a 21 anos)

- 20h às 21h - Futebol (11 a 13 anos)



Quinta-feira

- 06h30 - Melhor Idade

- 07h30 às 08h30 - Futebol (8 a 10 anos)

- 08h30 às 09h30 - Futebol (11 a 13 anos)

- 18h às 19h - Futebol (6 a 8 anos)

- 19h às 20h - Futebol (9 a 10 anos)

- 20h às 21h - Futebol (11 a 13 anos)



Sexta-feira

- 06h30 - Funcional e Yoga