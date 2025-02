Publicado 06/02/2025 21:10

Resende - Um adolescente foi apreendido por associação ao tráfico de drogas nesta quarta-feira (5), em Resende (RJ). De acordo com a Polícia Civil, ele tem 16 anos e foi localizado no bairro Cidade Alegria.

Ainda segundo a polícia, ele vinha sendo investigado por fatos análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Após a conclusão da investigação, o Juizado da Infância e da Juventude determinou a apreensão dele.

Com o mandado de busca e apreensão em aberto, os policiais foram até o endereço do adolescente e o apreenderam.



Ele foi encaminhado para a delegacia de Resende e está à disposição do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) para cumprimento de medida determinada pela Justiça.