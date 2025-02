Publicado 11/02/2025 21:52

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Casa da Cultura Macedo Miranda, abrirá na próxima quarta-feira, dia 12, as inscrições para os cursos gratuitos de música e teatro da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os interessados devem comparecer à secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, para realizar a matrícula.

Na área musical, serão oferecidos cursos de técnica vocal, violão popular, teclado, musicalização infantil, flauta doce, guitarra, baixo, viola caipira, ukulele, cavaquinho, cajon (percussão), teoria musical e performance e repertório. As aulas terão início no dia 17 de março, e as turmas serão formadas conforme a demanda. Para o curso de teatro, haverá turmas para adolescentes a partir dos 14 anos e para jovens e adultos a partir dos 18 anos.

Para a matrícula, é necessário apresentar uma foto ¾, cópia da identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, a inscrição deve ser feita por um responsável, que também precisará fornecer uma cópia da identidade.

As aulas serão ministradas por uma equipe de professores qualificados, incluindo Thiago Zaidan, Lígia Soares, Anne Nogueira, Beto Olliveira, Chuck Bones, Fernanda Simões e Allan Pierre.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna está localizada no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 3354-6971.