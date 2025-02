Publicado 07/02/2025 23:31

Resende - A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realizará, neste sábado, dia 8, a tradicional cerimônia de entrada dos novos cadetes pelo Portão Monumental. Ao todo, 440 alunos vindos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e 15 cadetes de Nações Amigas ingressarão oficialmente na Academia.

A solenidade acontecerá às 9 horas, na Esplanada Ministro Dutra, contando com a presença do comandante da Aman, general de Brigada Marcus Vinicius Gomes Bonifacio, além de autoridades militares e civis.



Realizada desde 1944, a cerimônia é marcada pela passagem dos cadetes do 1º ano pelo Portão Monumental, localizado ao lado da entrada principal, que só é aberto uma vez por ano pelo cadete mais jovem da turma. Neste ano, o Aluno Felipe Frizzera de Moraes terá a honra de realizar essa abertura simbólica.



A passagem pelo Portão Monumental representa um momento significativo na trajetória desses jovens militares, marcando oficialmente o início de sua jornada como cadetes da Aman.