Publicado 11/02/2025 21:47

Resende - Na tarde do dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 14h, uma equipe de Policiamento Ostensivo de Engenheiro Passos foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um hotel, localizado na Rodovia Presidente Dutra, km 336, em Resende. A solicitação partiu do gerente do estabelecimento, que relatou um crime ocorrido no dia 9 de fevereiro.

Ao chegar ao local, a equipe foi recebida pelo gerente, que informou que, por volta das 13h11 do dia anterior, um homem arrombou a tela da sala de pagamentos e furtou aproximadamente R$ 15.000,00 em dinheiro. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do hotel.

Diante das informações, a guarnição iniciou diligências para localizar o suspeito, um jovem de 21 anos. Durante as buscas, os policiais foram informados de que ele já havia se apresentado na 89ª Delegacia de Polícia. A equipe então acompanhou o gerente até a delegacia, levando também as imagens das câmeras de segurança para serem analisadas pela autoridade policial.