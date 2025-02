Publicado 12/02/2025 21:29

Resende - Um idoso, condenado por abusar sexualmente da própria neta, foi preso nesta terça-feira (11), em Resende (RJ). De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu no bairro Paraíso.



Segundo a polícia, as investigações apontaram que o crime aconteceu em 2016, quando a vítima tinha 9 anos. Após a conclusão das informações, a Justiça emitiu um mandado de prisão condenatória contra o suspeito.



O idoso, de 64 anos, foi sentenciado a 13 anos de reclusão em regime fechado, conforme determinação da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.



Além do abuso, a Polícia Civil informou que o condenado também possuía material de pornografia infantil armazenado. Após a prisão, ele foi levado à delegacia de Resende e responderá pelos crimes de estupro e posse de conteúdo pornográfico infantil.

Na tarde desta quarta-feira (12), ele foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda e vai passar por uma audiência de custódia.