Polícia Rodoviária FederalFoto: PRF

Publicado 11/02/2025 22:11

Resende - Por volta das 13h30 do dia 11 de fevereiro de 2025, a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da PRF abordou um carro na altura de Resende (RJ). O veículo era suspeito de envolvimento em furtos ocorridos em Barra do Piraí (RJ), conforme informação repassada pela equipe de segurança que atuava na região. Essa equipe estava acompanhando a vítima do furto até a 88ª Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.



O carro era conduzido por um homem de 31 anos, do Rio de Janeiro, que estava acompanhado de quatro mulheres, de 25, 32, 37 e 55 anos, todas também do Rio de Janeiro. Durante a consulta aos sistemas, verificou-se que o veículo pertencia ao marido de uma das passageiras e havia sido emprestado para a ação criminosa. Além disso, constatou-se que as quatro mulheres possuíam antecedentes criminais, incluindo furtos e estelionato.



Durante a busca no interior do veículo, foram encontrados diversos itens, entre eles uma carteira de couro marrom com um cartão de crédito em nome de terceiro, uma bolsa caqui contendo R$ 700 em notas, uma bolsa preta com um celular, um relógio dourado e R$ 29 em dinheiro, além de dez perucas de cores variadas.

Também foram apreendidos três cordões dourados, dois anéis prateados e dois pares de brincos dourados dentro de um saco plástico de uma joalheria, seis bolsas femininas com itens diversos, uma mochila azul com R$ 2.300 em notas de cem reais e várias peças de roupa feminina, além de cinco celulares. Havia ainda roupas que teriam sido usadas durante o furto, incluindo uma camisa rosa, uma bandana branca com desenhos infantis, uma camisa azul florida e uma camisa preta.



Os cinco ocupantes foram conduzidos à 88ª DP, junto com o veículo e os objetos encontrados, para reconhecimento por parte da vítima e apreciação da autoridade policial. Após a análise, todos foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, conforme o Código Penal. O veículo foi apreendido.