Publicado 12/02/2025 21:56

Resende - Na tarde desta terça-feira, equipes policiais foram acionadas para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada Olaria, em Resende. Diante das informações recebidas, os agentes se posicionaram estrategicamente na área de mata próxima ao areal para monitoramento.

Durante a operação, três indivíduos perceberam a presença policial e tentaram fugir, dispersando-se na vegetação. Dois deles conseguiram escapar, abandonando mochilas no local, enquanto o terceiro foi encontrado deitado sob a vegetação.

Ao verificarem as mochilas deixadas para trás, os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 116 pinos de cocaína, 138 pedras de crack, 235 invólucros de maconha, 5 invólucros de haxixe, além de R$ 220,00 em espécie e dois aparelhos celulares. Já com o adolescente, de 15 anos, apreendido, foi localizada uma sacola contendo 30 pinos de cocaína, 20 invólucros de maconha e R$ 40,00.



Diante das evidências, o menor foi apreendido e conduzido, juntamente com todo o material ilícito, para a 89ª Delegacia de Polícia (DP). Após a análise da situação, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.



Segundo a Polícia Militar, as investigações seguirão para identificar e localizar os outros envolvidos na atividade criminosa. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas, que auxiliam no combate ao tráfico de drogas e demais crimes, garantindo mais segurança para a população.