Campos Elíseos, Resende (RJ) - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 14/02/2025 18:39

Resende - A Prefeitura de Resende dará início, na próxima segunda-feira (17), a um levantamento de campo para escutar a opinião dos moradores sobre o comércio em Campos Elíseos. Essa ação integra as etapas iniciais do projeto de revitalização da área, com o objetivo de compreender os hábitos de consumo e preferências da população local.

A iniciativa, denominada Pesquisa com o Consumidor – Comércio Resende, conta com a colaboração do Sebrae, da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Resende (Aciar), do Sicomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e de instituições de ensino como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Dom Bosco e Associação Educacional Dom Bosco (AEDB). Estudantes dessas universidades atuarão como entrevistadores e estarão devidamente identificados.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, o estudo será essencial para a criação de estratégias que fortaleçam o setor comercial da cidade. “A participação da comunidade será fundamental para identificarmos desafios e oportunidades, tornando o comércio mais atrativo para consumidores e empresários”, ressaltou.

A pesquisa, que se estenderá até o dia 27 de fevereiro, abordará aspectos como a frequência de compras no comércio local, as categorias de produtos mais adquiridas, os fatores que influenciam a escolha pelo comércio de Resende e o valor médio gasto por compra.