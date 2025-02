Publicado 13/02/2025 22:01

Resende - Um jovem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (13), com uma motocicleta clonada, em Resende (RJ). O caso aconteceu altura do km 311 da Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo dinâmico por volta das 18h20, quando identificou uma motocicleta circulando de forma irregular pela rodovia. O veículo, com placa de Angra dos Reis (RJ), estava sem espelhos retrovisores e realizando manobras em zigue-zague, o que chamou a atenção dos agentes.



Durante a abordagem, constatou-se que o condutor, um homem de 23 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao ser questionado, ele afirmou que trabalhava como motoboy e que havia adquirido a motocicleta recentemente, por meio de um anúncio no WhatsApp. Segundo seu relato, a negociação envolveu a troca do veículo por um cavalo, avaliado em R$ 3.500,00.



Ao realizar uma vistoria detalhada na moto, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Após uma análise mais criteriosa, foi confirmado que se tratava de um clone, ou seja, um veículo com características modificadas para ocultar sua verdadeira procedência. No entanto, não foi possível rastrear a motocicleta original.



Diante dessas irregularidades, o condutor foi preso com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde a motocicleta permaneceu apreendida para a realização dos procedimentos legais cabíveis.