Secretaria de Saúde de ResendeDivulgação PMR

Publicado 13/02/2025 21:48

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comemorou, nesta quinta-feira (13), o primeiro mês de funcionamento dos atendimentos pediátricos no Pronto Atendimento do Paraíso. Durante esse período, mais de 110 crianças receberam atendimento em um ambiente estruturado para garantir um serviço humanizado. O setor de Pediatria opera diariamente, das 7h às 19h.

"Estamos muito felizes em celebrar esse primeiro mês da realização desse sonho. A oferta de atendimento pediátrico no Pronto Atendimento do Paraíso era uma demanda da população, e nos empenhamos ao máximo para torná-la realidade o quanto antes. Aproveito para agradecer ao ex-prefeito Diogo Balieiro Diniz pelo empenho em melhorar a unidade de saúde e ao nosso vice-prefeito, Davi do Esporte, que trabalha incansavelmente ao meu lado para o desenvolvimento de Resende", afirmou o prefeito Tande Vieira.

A implementação da Pediatria no Pronto Atendimento do Paraíso aconteceu no início de janeiro de 2025, após a conclusão das obras de revitalização e ampliação realizadas na gestão anterior. A unidade passou por melhorias estruturais, incluindo readequação dos ambientes, reforma das salas administrativas, ampliação da sala de emergência e do estacionamento para ambulâncias. Além disso, foram realizadas intervenções como climatização do espaço, revisão das redes elétrica e hidráulica, reforma do telhado, instalação de câmeras de segurança e nova pintura.

"Meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Saúde, ao secretário Dr. Ricardo Graciosa, assim como aos médicos Dr. Hugo Ribas Neto, Dr. Nicolau e Dr. Thiago. Seguimos trabalhando para aprimorar nossos serviços e manter Resende como referência em Saúde no estado", completou.

O Pronto Atendimento do Paraíso opera 24 horas por dia e está localizado na Rua São Judas Tadeu, nº 49. Para mais informações, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (24) 3360-9751.