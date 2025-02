Vacinação em Resende - Foto: Rafael Oliveira

Vacinação em ResendeFoto: Rafael Oliveira

Publicado 14/02/2025 18:30

Resende - A Secretaria de Saúde de Resende está reforçando a importância da imunização contra a Febre Amarela, uma doença infecciosa caracterizada por febre aguda, provocada por um vírus transmitido através da picada de mosquitos contaminados. A vacinação está disponível em todas as unidades dos Postos de Saúde da Família (PSFs), no Centro Municipal de Imunização (CMI), na Policlínica do Manejo e na Clínica da Família.



A principal estratégia para evitar a doença é a vacinação, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a toda a população. Em Resende, a aplicação da vacina segue as seguintes diretrizes: primeira dose em crianças a partir dos 9 meses, segunda dose para aquelas com 4 anos e uma dose única para pessoas entre 5 e 59 anos que ainda não tenham sido vacinadas.



Nos PSFs, CMI e Policlínica do Manejo, a imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já na Clínica da Família, o atendimento se estende até às 20h nos mesmos dias. Além disso, no Resende Shopping, é possível se vacinar aos sábados, das 12h às 18h.



Os primeiros sinais da Febre Amarela incluem febre repentina, dores musculares generalizadas, calafrios, enjoos, vômitos, cefaleia intensa, fadiga, dores lombares e fraqueza. Conforme informações do Ministério da Saúde, aproximadamente 15% dos infectados apresentam uma melhora temporária dos sintomas por algumas horas ou até um dia, mas posteriormente desenvolvem uma versão mais severa da enfermidade.



Nos casos mais graves, os sintomas podem incluir febre alta, hemorragias, icterícia (coloração amarelada na pele e nos olhos) e, em situações extremas, choque e falência múltipla dos órgãos.



Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, tanto infantil quanto adulta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99978-2260.



Vale ressaltar que a Febre Amarela não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. O contágio ocorre exclusivamente pela picada de mosquitos infectados. Atualmente, não há casos registrados em Resende, mas a imunização é fundamental para manter a população protegida. "Caso alguém apresente os sintomas mencionados, é essencial procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica", orientou o secretário de Saúde, Ricardo Graciosa.



