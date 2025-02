Publicado 17/02/2025 22:47

Resende - A administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, inaugurou na última sexta-feira (14), mais um espaço do Laboratório de Iniciação Científica Intramuros. Esse projeto acontece dentro das escolas municipais de ensino fundamental e tem como objetivo atender estudantes com idades entre 8 e 12 anos.



A secretária municipal de Educação, Rosa Fresh, destacou que esses novos laboratórios desempenham um papel essencial na introdução dos alunos ao universo científico, permitindo um aprofundamento em disciplinas que podem ser determinantes para o futuro acadêmico e profissional.



"A Faetec tem um papel fundamental no fortalecimento da educação local, contribuindo de maneira significativa para a formação de alunos e futuros profissionais. Com a inauguração de mais um laboratório, mais crianças terão acesso a um ambiente equipado e estruturado para o aprendizado. Trata-se de um espaço de descobertas e experiências enriquecedoras. Esperamos que nossos estudantes aproveitem ao máximo essa oportunidade, e reforçamos a relevância da parceria com a Faetec", afirmou a secretária.



Segundo a equipe gestora da Faetec em Resende, os laboratórios foram projetados para atender até 35 crianças simultaneamente. Eles contam com os recursos necessários para o ensino de disciplinas como química, física e biologia.



"Estamos empenhados em transformar a realidade e despertar o interesse pela pesquisa científica, principalmente entre as meninas. Aproveitando a celebração do Dia Nacional das Mulheres e Meninas na Ciência nesta semana, queremos incentivar ainda mais esse público, alinhando-nos à proposta do secretário Anderson Moraes de aproximar os estudantes da rede municipal do Ensino Superior", ressaltou Alexandre Valle, presidente da Faetec.



A segunda unidade do laboratório será instalada na Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada na Avenida do Canal Norte, no bairro Cidade da Alegria. A meta é que todas as cidades do estado contem com duas unidades prontas para iniciar suas atividades. Além disso, os professores serão capacitados para utilizar todos os recursos dos laboratórios da melhor forma possível. Em Resende, este já é o segundo Laboratório Intramuros inaugurado, buscando gerar um impacto positivo para toda a comunidade.