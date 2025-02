Hospital Veterinário de Resende - Foto: Divulgação PMR

Hospital Veterinário de ResendeFoto: Divulgação PMR

Publicado 19/02/2025 13:42

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende divulgou, nesta segunda-feira (17), um balanço dos atendimentos no Hospital Veterinário da cidade. Só nos primeiros dias deste ano, a unidade já realizou 4.155 atendimentos.



Um relatório divulgado nesta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, detalhou os procedimentos realizados ao longo do mês, incluindo 622 exames de sangue, 257 exames de raio-X e 227 ultrassonografias.



Os números também evidenciam um crescimento expressivo nos atendimentos ao longo dos anos, registrando 5.594 procedimentos entre agosto e dezembro de 2020, 25.235 em 2021, 27.643 em 2022, 29.860 em 2023, 29.983 em 2024 e 4.155 apenas no início de 2025.

No total, desde sua inauguração, foram contabilizados 136.993 atendimentos. Em janeiro deste ano, foram realizados 2.423 atendimentos e 152 cirurgias, incluindo três cesarianas e 21 castrações. Já em fevereiro, até o momento, houve 1.732 atendimentos e 67 procedimentos cirúrgicos, entre eles uma cesariana que auxiliou Zoe a dar à luz cinco filhotes saudáveis, além de 18 castrações.



Desde sua inauguração em agosto de 2020, o Hospital Municipal Veterinário tornou-se referência no cuidado animal, sendo o primeiro do tipo no estado do Rio de Janeiro e um dos pioneiros no Brasil. Com a evolução dos serviços, a unidade segue investindo em tecnologia, adquirindo equipamentos de última geração e expandindo suas instalações para melhorar ainda mais o atendimento a animais e seus tutores.

Atualmente, a média diária de atendimentos chega a 83, consolidando a instituição como um modelo para diversas cidades do país interessadas em criar serviços semelhantes. Além do atendimento gratuito a cães e gatos, a unidade se destaca pela excelência nos procedimentos, pelo acolhimento humanizado e pela inovação no tratamento veterinário.



O secretário de Saúde, Ricardo Graciosa, ressaltou o esforço contínuo para manter o Hospital Veterinário, que funciona 24 horas por dia, como referência nacional. "O Hospital Veterinário de Resende se tornou um símbolo na saúde pública animal. O crescimento constante no número de atendimentos e a ampliação da estrutura demonstram o compromisso da administração municipal com o bem-estar dos animais e de seus tutores. Unindo dedicação, amor e tecnologia, o hospital continua transformando vidas, tanto de animais quanto de seus donos", concluiu.